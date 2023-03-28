Матеріали:
Теми:

російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку – британська розвідка

28 березня 2023, 14:11
російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку – британська розвідка
Фото: ukr.media
Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня.

Останніми днями росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак російські війська досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

Численні звіти з відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, незважаючи на навчання в білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність.

"Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов’язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", – зазначають у Міноборони Британії.

 

Авдіївкаокупантивтрати окупантіввійна в Українітанки рф

Останні матеріали

Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Політика
Машина вбивств. Як путін планував тотальну зачистку України – The Sun
Переклад iPress – 27 березня 2023, 09:11
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Технології
Небезпека штучного інтелекту та алгоритмів. Людина може стати залежною, а система – авторитарною – Wall Street Journal
Переклад iPress – 24 березня 2023, 16:17
Політика
"Веееллликий" наступ гєрасімова захлинувся. Але українці поки що не готові до контрнаступу – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється