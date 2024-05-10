російська армія втратила в Україні майже 16 тисяч одиниць техніки

Військові аналітики нарахували 2 тисячі знищених танків та понад 500 захоплених.

За понад два роки вторгнення окупанти в той чи інший спосіб позбулися майже 16 тисяч одиниць техніки. Збройні Сили України знищили або захопили щонайменше три тисячі танків.

Про це йдеться у проєкті Oryx, який веде підрахунок усієї знищеної та пошкодженої військової техніки за час повномасштабної війни в Україні.

Військові експерти стверджують, що 2 тисячі з них перетворилися на металобрухт, понад 500 без ушкоджень перейшли у розпорядження українських армійців, 329 були покинуті ворогом на полі бою, а 156 потребували ремонту. Більшість з них складали танки моделей Т-72 та Т-80.

Також армія окупантів залишилися без 1321 бойової броньованої машини, майже чотирьох тисяч бойових машин піхоти, 431 бронетранспортера, 109 літаків, 137 гелікоптерів, 24 кораблів та підводних човнів.

Особливість проєкту Oryx - до списку потрапляє лише та техніка, щодо знищення чи захоплення якої є фото або відеодоказ.

Втрати України, за їхніми підрахунками, втричі менші: 5679 одиниць техніки, з яких 808 танків.