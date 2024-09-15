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російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів

15 вересня 2024, 18:54
російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів
Фото: nikvesti.com
роісяни досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.
Ворог продовжує використовувати територію ЗАЕС для розміщення особового складу своїх військ та зберігання боєприпасів та вибухових речовин.
 
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
 
Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. 
 
"Зокрема були ідентифіковані підрозділи ОМОН “Ахмат-1”  та СОБР “Агат” . Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії", — повідомляють у спротиві. 
Крім того, технічні та підвальні приміщення станції використовуються окупантами для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях.  
 
Навколо міста противник заклав понад 20 мінних полів, вони огинають станцію і місто та мають загальну протяжність близько 6,5 км. 
 
У спротиві додають, що окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.
 
"Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їх маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб’язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції", — повідомляють в ЦНС. 
 
Водночас, місії МАГАТЕ і цього разу не надали доступу до західної частини двох турбінних залів ЗАЕС. 
 
"Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва “росатому”, який управляє ЗАЕС", — підкреслюють у спротиві.

 

ЗАЕСвійна в Україніросія окупанти

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