Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російська армія з початку року втратила майже 267,5 тисячі військових – Сирський

05 серпня 2025, 16:09
російська армія з початку року втратила майже 267,5 тисячі військових – Сирський
Фото Міністерства оборони України
Головнокомандувач ЗСУ подякував захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу перемогу.
Сили оборони України за сім місяців ліквідували 267 460 російських загарбників.
 
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. 
 
"Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб. Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України", - написав Сирський.
 
Він також подякував нашим захисникам і захисницям за мужність, стійкість і віру в нашу перемогу.
 
За даними Генштабу ЗСУ, впродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1120 окупантів, 2 російські танки, 12 бойових броньованих машин та 28 артилерійських систем. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 1 058 260 військових. 
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Політика
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 08:54
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється