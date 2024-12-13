росія завдала ударів по об'єктах енергетики – Міненерго

Через масовану атаку збільшаться відключення світла

росія здійснює чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України.

Про це у Facebook заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.

"Ворог продовжує свій терор. Щойно дозволятиме безпекова ситуація, уточнюватимуться завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - заявив він у публікації.

Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила у Telegram, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшено.