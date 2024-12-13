Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія завдала ударів по об'єктах енергетики – Міненерго

13 грудня 2024, 09:09
росія завдала ударів по об'єктах енергетики – Міненерго
Фото: aa.com.tr
Через масовану атаку збільшаться відключення світла
росія здійснює чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України.
 
Про це у  Facebook заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
 
За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.
 
"Ворог продовжує свій терор. Щойно дозволятиме безпекова ситуація, уточнюватимуться завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - заявив він у публікації.
 
Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила  у Telegram, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшено.
 
А генеральний директор Yasno підкреслює, що без світла наразі 3 черги з 6.
 
"Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - зазначив він у Facebook.
 
Додаток "Київ Цифровий" надсилає громадянам повідомлення, що починаються екстрені відключення світла:
 
"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, бо треба терміново допомогти енергосистемі".
 
У Тернопільській області половину споживачів відключили від енергопостачання в зв'язку з ракетною атакою на енергетику, повідомили в Тернопільській ОВА. Там додали, що обсяг застосування зріс.

 

енергетикавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Політика
Вашингтон потребує нового підходу до НАТО. Сім пріоритетних країн для нової адміністрації Трампа – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 11:14
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Сирія може стати початком кінця (імперських амбіцій) росії. Що мають робити США? – TIME
Переклад iPress – 13 грудня 2024, 08:15
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
Політика
Зимова оборона України: збереження сили. Трамп підтримає перемогу України або виглядатиме світовим лохом – Ендрю Таннер
12 грудня 2024, 16:34
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Політика
Переговори з росією. США слід пам'ятати, що дипломатія для росії – інструмент для перемоги над супротивником
Переклад iPress – 12 грудня 2024, 12:31
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Політика
Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 22:42
Огляд московської кампанії
Cуспільство
Огляд московської кампанії "Осінь 2024": кров за землю. Припинення вогню зараз лише зробить гамбіт путіна успішним – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 14:58
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Політика
Сирійські повстанці отримали допомогу від України. Скромна роль у поваленні режиму Асада і значно помітніша у приниженні росії – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 12:30
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Політика
Сирія: ізраїльське вторгнення. Нетаньягу вирішив тишком-нишком захопити побільше територій – Том Купер
Переклад iPress – 11 грудня 2024, 00:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється