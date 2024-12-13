росія завдала ударів по об'єктах енергетики – Міненерго
13 грудня 2024, 09:09
Фото: aa.com.tr
Через масовану атаку збільшаться відключення світла
росія здійснює чергову масовану ракетну атаку проти енергосистеми України.
Про це у Facebook заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.
За його словами, енергетики на поточний момент вживають усіх необхідних заходів для того, щоб мінімізувати будь-які негативні наслідки для енергосистеми.
"Ворог продовжує свій терор. Щойно дозволятиме безпекова ситуація, уточнюватимуться завдані пошкодження. Слідкуйте за офіційними повідомленнями", - заявив він у публікації.
Національна енергетична компанія "Укренерго" заявила у Telegram, що через ракетну атаку відключення світла сьогодні буде збільшено.
А генеральний директор Yasno підкреслює, що без світла наразі 3 черги з 6.
"Оновлені графіки для Дніпра шукайте на сайті та в застосунку. Київ - у процесі оновлення, будуть доступні незабаром", - зазначив він у Facebook.
Додаток "Київ Цифровий" надсилає громадянам повідомлення, що починаються екстрені відключення світла:
"Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, бо треба терміново допомогти енергосистемі".
У Тернопільській області половину споживачів відключили від енергопостачання в зв'язку з ракетною атакою на енергетику, повідомили в Тернопільській ОВА. Там додали, що обсяг застосування зріс.