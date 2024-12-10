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ПОЛІТИКА

російська армія завдала удару по місту Запоріжжя. Там зруйновано приватну лікарню

10 грудня 2024, 18:21
російська армія завдала удару по місту Запоріжжя. Там зруйновано приватну лікарню
джерело t.me/ivan_fedorov_zp
Федоров показав фото та відео наслідків.

російська армія останнім часом посилила обстріли Запорізької області. Удень у вівторок, 10 грудня, окупаційні війська завдали ракетних ударів по обласному центру.

Про це розповів голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

Кількість постраждалих зросла до 16 людей, серед них — двоє лікарів, ще троє жителів загинули. Один із поранених перебуває у важкому стані.  У місті зруйновано приватну медичну клініку та пошкоджено будівлі, що розташовані поруч із нею. Під завалами клініки рятувальники шукають людей. 

Як уточнив президент Володимир Зеленський, наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція. Вже відомо про трьох загиблих та мінімум 14 поранених. Всім надається необхідна допомога.

"Зруйновано офісну будівлю, пошкоджено медичний центр, звичайну міську забудову. Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені", - написав Зеленський.

Президент заявив, що кожен такий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості ППО в Україні. За його словами, світ має достатньо систем, щоб зробити це.

"Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо Patriot, і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях. І це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор", - підкреслив він.

Запоріжжяатакавійна

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