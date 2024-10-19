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російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW

19 жовтня 2024, 12:19
російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Фото: з вільного доступу
Аналітики ISW прогнозують, що після періоду осінньої негоди російські сили продовжать наступальні операції

російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти прагнуть просунутися відкритими полями до настання дощів, щоб закріпитися перед погіршенням погодних умов.
 
За даними ISW, російські війська значно збільшили використання бронетехніки в атаках на Покровський та Курахівський напрямки, зафіксувавши три механізовані атаки чисельністю до батальйону протягом останнього тижня. Це суттєве зростання активності, оскільки за період з кінця липня до початку жовтня було зафіксовано лише чотири такі атаки.
 
Інститут зазначає, що погіршення стану ґрунту по всій лінії фронту, яке викликане осінніми дощами, спонукає російське командування прискорювати наступальні операції. Їх мета – використовувати відносно сприятливі умови, щоб полегшити рух по полях і підготуватися до майбутніх наступів, коли ґрунт знову стане придатним для пересування техніки.
 
Аналітики ISW прогнозують, що після періоду осінньої негоди російські сили продовжать наступальні операції, хоча їхня ефективність тимчасово знизиться через погіршення погодних умов.

 

війна в Україніросія окупантинаступ рф

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