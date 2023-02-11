російська авіація скинула бомби на острів Зміїний

Бомбардувальники країни агресора Су-24М скинули чотири авіабомби на острів Зміїний, що в Чорному морі.

Сьогодні вночі військові рф двічі атакували авіацією Одеську область, про це на своїй Facebook-сторінці розказало Оперативне командування "Південь".

російські бомбардувальники Су-24М здійснили бомбардування острова Зміїний у Чорному морі. На нього було скинуто чотири авіабомби.

Також, армія рф направила ракети повітряного базування по критичній інфраструктурі, розташованій у прикордонних з Молдовою та невизнаних Придністров'ям районах.

Ворог запустив із берегового ракетного комплексу з території тимчасово окупованого Криму три протикорабельні ракети Онікс. Вони влучили у прибережну зону. Постраждалих немає.