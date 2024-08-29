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ПОЛІТИКА

російська авіація знищила дитячу льодову арену в Курській області

29 серпня 2024, 17:59
російська авіація знищила дитячу льодову арену в Курській області
iakursk.ru
Вона була збудована у 2020 році у селі Заолешенка.

російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області. Вона була збудована у 2020 році у селі Заолешенка.

Про це заявив експерт з аналізу відкритих даних видання Bild Юліан Рьопке.

Арена була збудована у 2020 році російською компанією "Газпром" поруч із містом Суджа у селі Заоолешенка. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл.

Однак у серпні 2024 року село Заолешенка та місто Суджа перейшли під контроль українських військових. За даними Рьопку, під час боїв російська авіація завдала удару по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою.

Судячи з кадрів, снаряд влучив просто в будівлю, спортивний центр повністю зруйновано.

"росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що знаходиться там, будь-яка будівля. росія не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило", - вважає експерт.

Операція ЗСУ в Курській області є частиною стратегічного плану зі зменшення сил противника. Її мета – відволікти російські війська від інших фронтів. Українські сили діють на певних ділянках російської території, однак їхня мета полягає не в окупації, а в створенні буферної зони.

Курськросія загроза

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