Вона була збудована у 2020 році у селі Заолешенка.

російська авіація розбомбила дитячу льодову арену в Курській області. Вона була збудована у 2020 році у селі Заолешенка.

Про це заявив експерт з аналізу відкритих даних видання Bild Юліан Рьопке.

Арена була збудована у 2020 році російською компанією "Газпром" поруч із містом Суджа у селі Заоолешенка. Комплекс складався з тренажерної зали, класу хореографії та льодового поля. Там займалися учні восьми прилеглих шкіл.

Однак у серпні 2024 року село Заолешенка та місто Суджа перейшли під контроль українських військових. За даними Рьопку, під час боїв російська авіація завдала удару по льодовій арені керованою фугасною авіабомбою.

Судячи з кадрів, снаряд влучив просто в будівлю, спортивний центр повністю зруйновано.

"росія не зупиняється перед знищенням власної інфраструктури, зайнятої українцями, і використовує ту саму зброю, що і в Україні, щоб вибити українських солдатів. При цьому знищується все, що знаходиться там, будь-яка будівля. росія не робить різниці між українською і російською територією, якщо там противник. Це не виняток, а правило", - вважає експерт.

Операція ЗСУ в Курській області є частиною стратегічного плану зі зменшення сил противника. Її мета – відволікти російські війська від інших фронтів. Українські сили діють на певних ділянках російської території, однак їхня мета полягає не в окупації, а в створенні буферної зони.