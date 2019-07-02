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Російська біатлоністка виступить за збірну України

Збірну України очолює росіянин
Міжнародний союз біатлоністів дозволив змінити спортивне громадянство і виступити за збірну України російській біатлоністці Анастасії Рассказовій.
Російська біатлоністка виступить за збірну України Фото: twitter.com

"Сьогодні, на адресу Федерації біатлону України надійшов лист Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) про те, що виконавчим комітетом організації прийнято рішення про дозвіл зміни спортивного громадянства для біатлоністки збірної України Анастасії Рассказової", - повідомляє сайт biathlon.com.ua.

Рассказова зможе взяти участь в змаганнях останнього етапу юніорського Кубка IBU в шведському Торсбі (1-2 березня), а також на юніорському чемпіонаті Європи в норвезькому Шушені (6-10 березня).

Нагадаємо, що жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Андрєй Прокунін.

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07 02 2019 12:58
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