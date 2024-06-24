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ПОЛІТИКА

російська бомба ФАБ-3000: дорогий пропагандистський трюк з мінімальною ефективністю – Forbes

24 червня 2024, 08:32
російська бомба ФАБ-3000: дорогий пропагандистський трюк з мінімальною ефективністю – Forbes
Фото: radiosvoboda.org
Наслідки ударів показали високу потужність, але низьку точність.

російські 3,3-тонні плануючі бомби ФАБ-3000 мають високу потужність, проте як зброя вони мають дуже посередню ефективність.

За висновком експертів, які спілкувались із журналістами Forbes, наразі ці бомби більше схожі на черговий пропагандистський трюк, ніж на зброю, витрати на виготовлення та застосування якої є співставними.

За інформацією експертів, потужність вибуху не залежить напряму від маси бомби. Реальна потужність вибуху ФАБ-3000 ненабагато перевищує потужність ФАБ-1500. На думку експертів, використання ФАБів 3000-ї серії більше потрібно як крок, що дасть змогу комусь з генералітету рф отримати нагороди і посади, а також створити відповідну “картинку” успіхів росії на фронті, чергової “диво-зброї”. Значно менші, але набагато точніші ФАБ-1500 дають більше переваг як ефективна зброя. Проте вибухи від цих бомб менш ефектні на картинці, а саме ефектного перегляду результатів, імовірно, і намагались досягти розробники цього бомбового “монстра”.

Не перший раз, коли удари супербомбами використовуються для психологічного тиску.

ФАБ-3000 – не перший спосіб привернути надмірну увагу до авіаударів. Наприклад, у 2017 році ВПС США скинули одну з 11-тонних авіабомб Massive Ordnance Air Blast на бойовиків Ісламської держави в Афганістані. Як тоді зазначалось, сенсу завдавати такий потужний удар не було. Але такий удар було застосовано, імовірно, з метою дати сигнал іншим бойовикам.

Епоха простих керованих авіабомб йде у минуле – радіоперешкоди знищують їх ефективність

Найбільша проблема, на думку експертів, не тільки в затратності виготовлення та малій кількості готових бомб такого виду, а в тому, що українські військові після активного використання плануючих бомб почали створювати ефективну систему протидії у вигляді радіоперешкод. Вразливе місце плануючих бомб – використання сигналів зв'язку, які необхідні для планування та впевненого використання. “Епоха плануючих бомб з дешевою супутниковою системою наведення закінчується”, – зазначають експерти, вказуючи на численні переваги радіоелектронної боротьби як ефективного способу протистояти російському воєнному гігантизму.

Як повідомлялось раніше, російські війська вперше застосували нову авіабомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції, скинувши її на позиції ЗСУ у Липцях, що на півночі Харківської області. росіяни широко розповсюдили кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по пункту дислокації ЗСУ в Липцях Харківської області, якого вони завдали вчора, 20 червня. Вони зазначили, що бомба спричинила значні руйнування попри те, що впала за 10 метрів від цілі.

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