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російська бронетехніка стає все гіршою, а Bradley знищують її швидше – Forbes

05 червня 2024, 16:12
російська бронетехніка стає все гіршою, а Bradley знищують її швидше – Forbes
Джерело: mil.in.ua
Тринадцятитонні російські МТ-ЛБ не йдуть ні в яке порівняння з 34-тонними українськими М-2 Bradley.

Про це пише бізнес видання Forbes.

Генштаб ЗСУ заявляє, що від початку повномасштабного вторгнення армія рф втратила більше 15 тисяч бронемашин різних типів і бойових машин піхоти.

Тому російські війська повинні використовувати на передовій все менш придатну для бойових дій техніку, яку ЗСУ знищують ще швидше, пише видання. 

Українська армія втрачає у кілька разів менше техніки, ніж російська. 

Крім того, ЗСУ постійно отримують нову техніку від західних партнерів, а це призводить до закономірного результату: українці мають на полі бою кращу техніку, а росіяни – гіршу. 

"Коли українська та російська техніка зустрічаються, росіян б’ють - дуже", – пишуть журналісти. 

Видання посилається на опубліковані в мережі відео, які наочно ілюструють дисбаланс у бронетехніці двох армій. На них доборе видно, як українські БМП M-2 Bradley американського виробництва легко знищують ворожі МТ-ЛБ – легкоброньовані тягачі, які росіяни використовують у непритаманній для них ролі бронетранспортерів. 

"Це нечесний конкурс. 13-тонний MT-LB був розроблений як транспортний засіб підтримки. Він ніколи не був призначений для доставки військ безпосередньо в бій. Але після втрати тисяч важчих БМП росіянам нічого не залишалося, як відправити гусеничні тягачі на передову службу в якості БТР", – йдеться в матеріалі. 

34-тонний М-2 Bradley був розроблений саме для прямого бою і має точну та швидкострільну 25-мм автоматичну гармату та ефективну броню, яка захищає екіпаж та десант.

Forbes аналізує ще кілька подібних відео, де українські Bradley знищуюіт ворожі МТ-ЛБ та колісні бронетранспортери БТР-82, і доходить висновку, що в умовах російсько-української війни навіть вже досить старі версії Bradley дають ЗСУ відчутну перевагу на окремих ділянках фронту.

"Немає причин, чому американці не можуть надіслати набагато більше М-2. Армія США більше не використовує ту модель Bradley, яку використовує Україна, і їх має бути близько тисячі на розгалужених складах армії, включно з одним у Каліфорнії, який зараз містить близько 500 машин", – підсумовує Forbes.

 
ЗСУBradley

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