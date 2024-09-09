російська готівка загрожує витіснити британських емігрантів з Дубая – The Telegraph

Ціни на нерухомість у столиці ОАЕ різко зросли після вторгнення в Україну.

Британські експати витісняються з Дубая через те, що нерухомість розкуповують багаті росіяни після вторгнення кремля в Україну.

Про це пише The Telegraph.

Група економістів із Податкової обсерваторії ЄС і Центру податкових досліджень Норвегії кажуть, що з 2022 року громадяни рф скупили наявну нерухомість і нерухомість, що будується в Дубаї, на суму 6,3 млрд доларів,

В серпні компанія з нерухомості Knight Frank розказала, що ціни в Дубаї зросли на 124% з 2020 року.

Зростання цін змушує британських експатріантів шукати інші варіанти, за словами експерта з нерухомості в королівстві.

Левова частка тих, хто переїжджає, їздять на роботу в Дубай, який розташований за годину-півтори години їзди від Рас-ель-Хайми.

Засновниця Krypton Global Real Estate Мона Джалота сказала, яка отримала сплеск запитів від британських експатріантів, які цікавляться переїздом з міста для дешевшої оренди і покупок.

"Щоразу, коли відбувається глобальна або політична криза, Дубай залишається безпечним місцем для інвестицій, тому постійний попит змушує ціни зростати", - заявила вона.

Шруті Крішнан з White Window Real Estate вважає, що покупки за готівку в росіян спонукають орендодавців також наполягати на продажу тільки за готівку.

"Більша частина російського ринку купує в районах, які пропонують їм справді високу орендну плату, тож через це ціни сильно зросли", - каже вона.

За її словами, вони здійснюють покупки за готівку, тому відбувається наступне: вони купують нерухомість за готівку, і коли це відбувається, продаж відбувається швидше, і продавці задоволені, тому ви бачите, що різні продавці просять продавати тільки за готівку, особливо після війни.

Це призвело до дворівневого ціноутворення з цінами за готівку і цінами для тих, хто бере іпотеку: продаж за готівку в розмірі одного мільйона дирхамів ОАЕ тепер еквівалентний продажу в розмірі 1,25 млн дирхамів ОАЕ клієнту за іпотекою.

Зростаюча орендна плата також підштовхнула багатьох у Дубаї до купівлі, оскільки ціни стали еквівалентні іпотеці, сказала Крішнан, однокімнатна квартира торік коштувала 35 000 дирхамів на рік, а тепер 50 000 дирхамів на рік у районі Dubai South, на дальній околиці Дубая.

Зростання цін відбулося тоді, як спостерігався значний сплеск інтересу з боку британських громадян, які бажають переїхати в ОАЕ з Британії.

Раніше компанія John Mason International Movers повідомила про 50% збільшення запитів цього року від людей, які бажають залишити Велику Британію.

Стів Джонстон - один із британців, які нещодавно покинули Дубай, де прожив 27 років. Родом із Віррала, тепер він платить на 40% менше за оренду, ніж у Дубаї, після переїзду до найпівнічнішого емірату в ОАЕ.

Радіоведучий платив близько 4000 дирхамів на місяць за студію, а тепер платить лише 2300 дирхамів, включно з безкоштовним кондиціонером, інтернетом і електрикою, в абсолютно новій будівлі.

"Я бачу, як набагато більше людей виїжджають із Дубая", - сказав він.

В звіті Податкової обсерваторії ЄС йдеться про те, що група виявила докази "істотного сплеску" інтересу з боку рф після початку війни.

"Ми оцінюємо, що росіяни купили наявну житлову нерухомість на суму 2,4 млрд доларів протягом двох років після вторгнення і ще 3,9 млрд доларів - об'єкти нерухомості на стадії будівництва. Це приблизно на 940% і 1500% більше, ніж у попередні два роки", - йдеться у звіті.