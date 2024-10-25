російська "криптокоролева" вкрала $22 млн і пожертвувала ЗСУ

На сьогодні росіянка перебуває в СІЗО в рф.

Гламурна російська інфлюенсерка, відома як "королева криптовалют", обманом виманила у інвесторів більше 22 мільйони доларів, які вона пізніше надіслала українським військам на війні.

Про це пише американська газета New York Times.

Уряд рф стверджує, що 24-річна Валерія Федякіна видавала себе експертом з криптовалют у соціальних мережах, щоб завоювати довіру принаймні чотирьох жертв, у яких вона згодом вкрала мільйони.

Впливова особа, яка називалася "Bitmama" в соціальних мережах, видавала себе за криптовалютного експерта з офісами в Москва-Сіті, Дубаї, Монако, Сербії та Туреччині і переконувала своїх жертв довіряти їй свої мільйони, також повідомляє CryptoNews.

Її жертви повідомили про втрату величезних сум грошей, у тому числі один, який сказав, що втратив 70 мільйонів доларів.

Завершивши розслідування, правоохоронці заявили, що лише за два місяці Федякіній вдалося вкрасти близько 22 мільйонів доларів.

Поліція каже, що Федякіна здійснила шахрайство, переконавши інвесторів перевести свої гроші в криптовалюту Дубая, щоб уникнути банківських обмежень.

Жертви додали, що потім вона пообіцяла їм бонус у розмірі 1% від готівки, яку вони їй надіслали, щойно вони будуть конвертовані в криптовалюту.

Проте готівка швидко зникла, адже Федякіна направила їх у збройні сили України, щоб допомогти їм у боротьбі з вторгненням рф.

Федякіну затримали у вересні 2023 року під час спроби покинути росію рейсом до ОАЕ м помістили в СІЗО.

Очікується, що наступного місяця їй буде пред'явлено офіційне звинувачення, і якщо її визнають винною, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

На той момент вона була на шостому місяці вагітності, але суд відмовився призначити їй більш м'яке покарання у вигляді домашнього арешту. Після пологів у спеціальному пологовому будинку вона була змушена повернутися до арешту.

Захист Федякіної спростував звинувачення в шахрайстві і заявив російським ЗМІ, що вона підтримує вторгнення в країну та готова пожертвувати кошти на підтримку московських військових.