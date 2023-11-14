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ПОЛІТИКА

російська нафта через Туреччину потрапляє на найбільший завод Греції – WP

14 листопада 2023, 17:00
російська нафта через Туреччину потрапляє на найбільший завод Греції – WP
Оскільки Туреччина не вводила санкцій проти росії, її підприємства мають право приймати російське паливо, але Греції це заборонено.

Найбільший нафтопереробний завод Греції Motor Oil Hellas, який постачає пальне для Пентагону, отримує російську нафту попри західні санкції. Поставки відбуваються через Туреччину.

Про це пише The Washington Post.

Видання вивчило паливні потоки між грецьким заводом і турецькою нафтобазою в місті Дьортьол. Виявилося, що за останні два роки у Дьортьол морем потрапило 5,4 млн барелів нафтопродуктів, причому дві третини — з росії.

Після запровадження санкцій проти російських нафтопродуктів поставки нафти з росії становили 2,7 млн барелів, або понад 69%. За цей же час з Дьортьола відвантажили 7 млн барелів, з яких 60% — на Motor Oil Hellas.

"Я не бачу жодного іншого можливого висновку, крім того, що на Motor Oil Hellas потрапляє російська нафта", — заявив паливний експерт Роберт Ауерс з дослідницької фірми RBN Energy.

Аналітик Віктор Катона з компанії Kpler помітив, що турецький вакуумний газойль опинився в Греції. На Motor Oil Hellas цей вакуумний газойль використовується для виробництва авіаційного палива.

Оскільки Туреччина не вводила санкцій проти росії, її підприємства мають право приймати російське паливо, але Греції це заборонено.

Своєю чергою, Motor Oil Hellas у заяві стверджує, що компанія "не купує, не переробляє і не торгує російською нафтою чи нафтопродуктами", а весь імпорт має сертифікати походження з країн, що не підпадали під санкції.

З лютого понад мільйон барелів авіаційного палива від Motor Oil Hellas відправили в Італію, Францію, Іспанію та Велику Британію. А з березня 2022 року Пентагон уклав нові контракти з Motor Oil Hellas на суму майже $1 млрд.

У серпні 2023 року США попередили Туреччину про "реальний ризик санкцій", якщо її компанії продовжать допомагати росії з експортом нафти.

Раніше ми писали, що Туреччина збільшила імпорт нафти з росії. Трейдери очікують, що поставки нафти Urals до Туреччини цього місяця перевищать історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

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