Нафта з рф і далі надходить до європейських держав через треті країни, незважаючи на ембарго.

Найчастіше російська нафта потрапляє на європейський ринок з Індії.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, щодня до портів Індії прибуває щонайменше два танкери з російською нафтою, а це 70 танкерів на місяць. Пізніше частина цієї нафти потрапляє до ЄС в переробленому вигляді.

Від початку повномасштабної війни рф проти України Європейський Союз ухвалив кілька пакетів санкцій проти Москви. З кінця року російську нафту заборонено до ввезення в ЄС морем, а з лютого цього року запроваджено ембарго на дизельне пальне і бензин.

Проте попри ці заборони російська нафта і далі продовжує надходити в Європу в переробленому вигляді. Правда тепер це дорогий і багатокілометровий шлях.

Компанія Kpler, яка займається аналізом даних та вивчає глобальні ланцюжки поставок, відстежуючи маршрути танкерів і вантажних суден заявила, що світові перевезення перебудувалися після запровадження санкцій: танкери з російською нафтою на борту тепер прямують не до західних країн, а до східних: Туреччини, Саудівської Аравії та Індії.

В Індії розташовано кілька нафтопереробних заводів, один з них найбільший у світі і там російську нафту переробляють на бензин і дизель. І через певний час в такому вигляді вона потрапляє назад до Європи.

Дані Kpler показують, що в квітні Індія поставила в ЄС більше палива, ніж будь-коли раніше. Індія тепер випереджає Саудівську Аравію як постачальник.

А разом ці дві країни заповнюють більшу частину прогалини, яка існувала в поставках палива в Європу з початку лютневого ембарго. Але на відміну від Саудівської Аравії, Індія не є країною з величезними запасами нафти.

Офіційно Індія не підтримує санкції проти росії, навіть навпаки - якщо раніше імпорт нафти з рф був занадто дорогим і обтяжливим для індійських компаній через довгий морський шлях, то з початком російської війни в україні ситуація швидко змінилася. Тепер росія стала найбільшим постачальником нафти для Індії.

В квітні Індія імпортувала до д2 млн барелів на день російської нафти, а це майже 40% її національних потреб. До початку вторгнення цей показник становив близько 1%.

Той факт, що частина нафти тепер може потрапити до Європи – у переробленому вигляді – насправді не є незаконним, адже продукти переробки вважаються індійськими.

При цьому в Індії нафтопереробний завод Вадінар майже на 50% належить російській нафтовій компанії "Роснефть".