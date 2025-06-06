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ПОЛІТИКА

російська опозиція веде кулуарні переговори з Україною – Politico

06 червня 2025, 12:35
російська опозиція веде кулуарні переговори з Україною – Politico
Фото: zn.ua
Хоча і Україна, і російська опозиція є затятими противниками лідера росії владіміра путіна, вони значною мірою уникають спільної роботи.

російська опозиція за лаштунками веде діалог з українськими чиновниками.

Про це заявив у коментарі Politico російсько-британський журналіст, колишній політв'язень Володимир Кара-Мурза. При цьому він зазначив, що ці обговорення не є "публічними".

"Ми хотіли б вивести це на найвищий рівень", - додав він, очевидно, маючи на увазі президента України Володимира Зеленського.

Ще один російський опозиційний політик Ілля Яшин заявив, що ЄС може виступити посередником між демократичним рухом росії та урядом України.

"Ми хочемо почати цей діалог з Україною", - сказав Яшин, заявивши, що Зеленський висловив відкритість для переговорів із ними. "Ми не вороги Україні... і хочемо зберегти її незалежність".

При цьому, як зазначає Politico, хоча і Україна, і російська опозиція є затятими противниками лідера росії владіміра путіна, вони значною мірою уникають спільної роботи.

"Київ з побоюванням ставиться до руху, побоюючись, що він, як і раніше, дотримується імперських поглядів на Україну і вторгнення кремля, включно з анексією Криму в 2014 році", - зазначає видання.

Розколи між українцями і російською опозицією в основному стосуються відповідальності за війну. Багато хто в Україні вважає російський народ відповідальним за агресію москви, тоді як російська опозиція намагається просувати ідею про те, що це війна путіна, в якій пересічні росіяни страждають не менше, ніж українці.

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