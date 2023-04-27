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ПОЛІТИКА

російська промисловість вперше за рік зросла завдяки військовому виробництву – Bloomberg

27 квітня 2023, 09:32
російська промисловість вперше за рік зросла завдяки військовому виробництву – Bloomberg
Фото:pravda.com.ua
Зростання військового виробництва почалося в лютому і відбувся бум державних витрат на початку року.

російська промисловість уперше за рік несподівано відновилася, оскільки сектори, пов'язані з військовим виробництвом, продемонстрували високі показники на тлі зростання витрат на війну проти України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Промислове виробництво зросло у березні на 1,2% порівняно з минулим роком, що значно випередило зниження на 1,4%, що очікувалось в опитуванні економістів Bloomberg.

Гірничодобувна промисловість та видобуток корисних копалин знизилися на 3,6%. Виробництво зросло більш ніж на 6% завдяки збільшенню на 30% готових металевих виробів, включаючи зброю та боєприпаси.

Виробництво комп'ютерів, електронних та оптичних продуктів, які, на думку економістів, можуть включати деталі для авіаційних та ракетних двигунів, а також оптичні приціли та інші системи зросли на 23%. Виробництво іншого транспорту, до якого належать бойові машини, літаки та кораблі, зросло більш ніж на 10%.

"Зростання військового виробництва почалося в лютому і відбувся бум державних витрат на початку року", - пише Bloomberg.

війнапромисловість рф

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