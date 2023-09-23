російська пропаганда намагається зірвати мобілізацію в Україні

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нові спроби росіян дискредитувати українську армію та владу.

російська пропаганда за допомогою мемів, провокативних відео та брехливих новин про втрати намагається зірвати мобілізацію в Україні.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Центр стратегічних комунікацій зафіксував нові спроби росіян дискредитувати українську армію та владу.

"Щоб навʼязати пересічним українцям думку про те, що мобілізація – це погано і держава посилає всіх на вірну загибель, фейкороби активно користуються соцмережами", - повідомили в центрі.

Для більш ефективної атаки на уми використовують Telegram-групу "Цифровая армия россии".

Там пропагандисти публікують брехливі вкиди, які боти та запеклі Z-патріоти повинні рознести по коментарях до українських каналів.

Ось кілька тем, які наразі активно поширює ворог:

відео українки, яка звертається до українського президента Володимира Зеленського з претензією стосовно того, ніби він хоче вбити всіх українців заради вступу до НАТО (звернення – награне і маніпулятивне, адже українці розуміють, що воюють за власну свободу, а не якісь альянси; та й немає жодного доказу, що відео записала дійсно українка);

меми про корупцію в українській владі та небажання українців воювати (жарти повинні демонструвати буцімто настрої українців, але зроблені з абсурдними помилками - фейкороби навіть не спромоглися перекласти слово "цибуля" та лишили її "луком");

новини про втрати ЗСУ, які становлять "до 90%" (пропагандисти продукують фейкові новини про кількість втрат, аби налякати українців і демотивувати їх продовжувати боротьбу).

"Якщо ви бачите у своїй стрічці подібні публікації, не ставте їм жодних лайків і не пишіть жодних коментарів, адже будь-яка активність і взаємодія з такими дописами та коментарями підвищує їхню популярність. Необхідно тільки поскаржитись на публікацію", - наголосили в центрі.