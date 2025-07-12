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ПОЛІТИКА

російська пропаганда поширила фейкове відео про канцлера Німеччини

12 липня 2025, 19:38
російська пропаганда поширила фейкове відео про канцлера Німеччини
джерело DR
У фейковому відео, ймовірно згенерованому за допомогою штучного інтелекту, показано зображення Мерца з рушницею, що стоїть біля мертвого тюленя.

В мережі з’явилося відео, де канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито застрелив білу ведмедицю, її дитинчат і тюленя під час полювання в Канаді.

Як встановило Deutsche Welle за результатами фактчекінгу, це — чергова дезінформаційна кампанія, організована російською пропагандистською групою.

За даними Bild, фейкова історія поширювалася через сайт Toronto Journal — ресурс без контактних даних, імовірно створений винятково для поширення дезінформації. "Журналісти", які працюють на цьому сайті, виявилися вигаданими: їхні фото вкрали з реального канадського видання Toronto Star.

У фейковому відео, ймовірно згенерованому за допомогою штучного інтелекту, показано зображення Мерца з рушницею, що стоїть біля мертвого тюленя. Далі демонструються тіла білих ведмедів, а також інтерв'ю з нібито місцевим жителем інуїтського селища Корал-Гарбор, який обурюється через "полювання" та звинувачує Мерца в порушенні місцевих законів.

Як зазначає Bild, єдиний реальний факт у всій історії — це існування селища Корал-Гарбор на острові Саутгемптон, де справді мешкають білі ведмеді та інша арктична фауна.

На фейк звернув увагу і дослідницький портал Gnida, що спеціалізується на викритті російських інформаційних атак. За їхніми даними, за кампанією стоїть група Storm-1516, яка вже неодноразово запускала фейкові наративи проти Камали Гарріс, Анналени Бербок, Володимира Зеленського та Олімпійських ігор у Парижі. Мерц також раніше ставав мішенню — йому приписували серйозні проблеми зі здоров’ям.

До організації дезінформації, за даними низки американських ЗМІ, причетний також Джон Дуган — колишній заступник шерифа з Флориди, який втік до росії. Як пише NewsGuard, він став однією з ключових фігур у глобальній мережі російської пропаганди.

пропаганда рфФрідріх МерцНімеччіна

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