російська пропаганда пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій

Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент рф.

росіяни сьогодні, 28 березня, зранку організували масштабну атаку на українські телеканали. В ефірі з'явилися пропагандисти кремля.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Як зазначає центр, близько 9:30 було зафіксовано спроби заглушити ефіри телеканалів 1+1 media, де транслюються канали 1+1 Україна, 1+1 Марафон, Тет, "Плюсплюс", "Бігуді", 2+2, "Уніан" та інші.

"Замість телемарафону та контенту інших мовників, українські глядачі деякий час бачили пропагандистський контент росії. Усі ці дії рф вчиняє з метою дестабілізації ситуації в Україні", – йдеться в повідомленні.

Станом на сьогодні проблему усунули, супутникове мовлення відновлено. При цьому українців закликали дотримуватись інформаційної гігієни, щоб не допомагати росіянам поширювати дезінформацію.

Зазначимо, згідно з фото, які оприлюднив Центр стратегічних комунікацій, в ефірі, зокрема, транслювали російську пропагандистку Діану Панченко родом з України.