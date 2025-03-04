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російська пропаганда вчергове поширює дезінформацію про нібито убивства цивільних на Курщині

04 березня 2025, 13:13
російська пропаганда вчергове поширює дезінформацію про нібито убивства цивільних на Курщині
Фото: з вільних джерел
Як докази ru-пропаганда поширює відео, на якому зафільмовано тіла кількох загиблих людей.
російська пропаганда вчергове поширює дезінформацію про нібито убивства цивільних у селі Руське Порічне на Курщині.
 
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.  
 
Як докази ru-пропаганда поширює відео, на якому зафільмовано тіла кількох загиблих людей. Поширене відео не містить жодних справжніх доказів. З нього неможливо встановити ані кількість тіл, ані місце подій, ані особи загиблих, ані причини та обставини їхньої смерті.
 
Центр неодноразово звертав увагу на подібні вкиди, які є частиною масштабної та тривалої дезінформаційної кампанії про "звірства ЗСУ на Курщині". Завдяки їм ru-пропаганда намагається створити Руському Порічному імідж "російської Бучі" та підтримувати у суспільстві високий градус ненависті до "українських фашистів".
 
Як зазначає ЦПД, ще одна мета цієї кампанії - змістити фокус уваги зі злочинів російських військових щодо цивільного населення України. Втім докази воєнних злочинів росії, на відміну від поширюваних ru-пропагандою фейків, зафіксовані міжнародними організаціями.
 
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