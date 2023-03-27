російська пропаганда запустила черговий фейк

Повідомляють, що ніби то СБУ штрафує українців, за родичів в рф.

російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що Служба безпеки України нібито штрафує українців за наявність родичів, які проживають у росії.

Про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

“Насправді, подібне повідомлення не відповідає дійсності та є повністю абсурдним, оскільки українське законодавство не визначає побутове спілкування з родичами, навіть тими, які проживають на території росії, як кримінальне чи адміністративне правопорушення. Саме ж фейкове повідомлення, поширюване нібито від імені СБУ, містить цілий ряд граматичних помилок, непритаманних українській мові: "россії", "на рф", "являють собою", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що подібні фейки мають на меті дискредитацію представників Сил оборони України та провокування зниження довіри до них серед українців.