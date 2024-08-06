Втім, немає жодних доказів того, що Захід надіслав українцям ядерну зброю.

На російському телебаченні придумали новий фейк про Україну. Цього разу "експерти" у студії заявили, що Києву передали тактичну ядерну зброю.

Це безпідставне припущення висловив Олексій Мухін, керівник прокремлівського "Центр політичної інформації", в ефірі державного телеканалу "росія-1". За його словами, поставка в Україну винищувачів F-16 свідчить про те, що тактичну ядерну зброю також передали.

"По-перше, F-16 вже є, і я впевнений, що тактична ядерна зброя вже є. На жаль, практика показує, що коли вони про щось заявляють, то це сталося кілька місяців тому", - сказав Мухін.