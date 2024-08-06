російська пропаганда заявляє, що Україна отримала тактичну ядерну зброю – Newsweek
06 серпня 2024, 20:11
Фото: з вільного доступу
Втім, немає жодних доказів того, що Захід надіслав українцям ядерну зброю.
На російському телебаченні придумали новий фейк про Україну. Цього разу "експерти" у студії заявили, що Києву передали тактичну ядерну зброю.
Про це пише Newsweek.
Це безпідставне припущення висловив Олексій Мухін, керівник прокремлівського "Центр політичної інформації", в ефірі державного телеканалу "росія-1". За його словами, поставка в Україну винищувачів F-16 свідчить про те, що тактичну ядерну зброю також передали.
"По-перше, F-16 вже є, і я впевнений, що тактична ядерна зброя вже є. На жаль, практика показує, що коли вони про щось заявляють, то це сталося кілька місяців тому", - сказав Мухін.
Втім, немає жодних доказів того, що Захід надіслав українцям ядерну зброю. Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки від росії та США в рамках Будапештського меморандуму. Попри це, прокремлівські ЗМІ та офіційні особи неодноразово поширювали наратив про ядерну зброю після початку вторгнення росії в лютому 2022 року.
Інший гість шоу, Костянтин Затулін, член правлячої партії "Єдина росія", не погодився з Мухіним.
"Я думаю, що нас намагаються зловити за язик, оскільки ми вже встигли сказати, що сприймемо появу F-16 як ядерну загрозу… Але я впевнений, що вони точно не переступили поріг, пов’язані з наданням тактичної ядерної зброї", – сказав Затулін.
кремль пообіцяв збити поставлені Україною західні винищувачі F-16, водночас стверджуючи, що не вірить, що вони переломлять хід війни.