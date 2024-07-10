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російська ракета Х-101, якою вдарили по Охматдиту, містить західні комплектуючі – FT

10 липня 2024, 11:55
російська ракета Х-101, якою вдарили по Охматдиту, містить західні комплектуючі – FT
джерело t.me/VA_Kyiv
росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і досі залежить від запчастин із західних країн.
Ракета Х-101, якою росія вдарила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, містить західні комплектуючі, що свідчить про успіхи кремля в ухиленні від санкцій.
 
Про це пише Financial Times із посиланням на думки експертів та українських чиновників.
 
"Х-101 є однією з найсучасніших крилатих ракет росії і має вирішальне значення для її кампанії повітряних ударів по Україні, що посилюється. росія виробляє майже у вісім разів більше Х-101, ніж до повномасштабного вторгнення, і, як і раніше, залежить від запчастин із західних країн, особливо зі США", - йдеться в публікації.
 
Як зазначила керівник дослідження санкцій в Інституті KSE в Києві Олена Бєлоусова, західні технології дають змогу рф створювати ці "розумніші" ракети, здатні долати протиповітряну оборону (ППО) України.
 
Охматдитвійна в Україніросійська ракетаросія окупанти

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