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ПОЛІТИКА

російська ракета порушила повітряний простір Польщі

24 березня 2024, 15:57
російська ракета порушила повітряний простір Польщі
Фото: з вільного доступу
Польща вимагатиме від рф пояснень у зв'язку з черговим порушенням повітряного простору країни.

Польща викличе до свого МЗС російського посла і вручить йому ноту протесту після того, як у ніч на 24 березня російська ракета вторглась на 39 секунд у повітряний простір країни, а потім повернулась в Україну.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Анджей Шейна в інтерв'ю TVN24

Заступник глави МЗС Польщі вказав, що не хоче говорити, якими будуть подальші кроки Варшави, оскільки це не перший випадок, коли маневрена ракета російської федерації перетинає польський кордон.

"Я думаю, що ми розглянемо можливість сильніше підкреслити не тільки наше невдоволення, але й нашу позицію вже зараз, оскільки такі дії є неприпустимими і абсолютно неприйнятними, особливо в контексті членства Польщі в НАТО і наших союзницьких зобов'язань", – додав він.

Зазначається, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Вона летіла на висоті 400 метрів та зі швидкістю 800 км/год. Ракета залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря підняли дві пари винищувачів F-16 - два польські та два американські винищувачі.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував", - сказав радник міністра оборони Польщі.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.

Він також наголосив, що сьогоднішній інцидент показує важливість підтримки України.

Польщаракетарф тероризм

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