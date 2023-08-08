російська розвідка намагалась викрасти дані про систему планування операцій ЗСУ

СБУ припинила спроби російських спецслужб проникнути до електронної системи планування операцій ЗСУ.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували спроби російської військової розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даними Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Правоохоронці завадили спецслужбам рф отримати доступ до чутливої інформації щодо дій ЗСУ, локацій і переміщення Сил оборони, їхнього технічного забезпечення тощо.

Кібероперація проводилась у взаємодії зі Збройними Силами України. Відповідальність за кібератаки лежить на хакерському угрупованні Sandworm, яке підконтрольне російській воєнній розвідці.

"Від перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція – це кібероборона нашого війська", – зазначив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

СБУ встановила, що для поширення "вірусів" у системі рф робила ставку на захоплення українських планшетів на полі бою. В подальшому вони планували використовувати наявні на цих пристроях доступи та програми для проникнення до системи.

Загалом Служба безпеки виявила майже 10 ворожих шпигунських програм, які були призначені для отримання інформації із системи.