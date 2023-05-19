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російська сторона порушила питання обміну цивільними – Лубінець

19 травня 2023, 18:11
російська сторона порушила питання обміну цивільними – Лубінець
Омбудсмен Лубінець
Україна готова віддати російських громадян для відбування покарання у рф.

Представники Державної думи рф порушили питання щодо обміну цивільними.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

"Нині там озвучили питання необхідності обміну або повернення цивільних громадян та навіть попросили у їхнього президента, який "удостоєний" ордеру на арешт від МКС, надати доручення, аби компетентні органи сприяли обміну цивільних", – написав він. 

Лубінець зазначив, що Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представники Державної думи рф розпочали спільну діяльність щодо моніторингових візитів місць утримання цивільних осіб з обох сторін та передачі їм наборів речей первинної необхідності.

Він наголосив, що Україна готова віддати російських громадян для відбування покарання у рф.

"Важливим є факт того, чи дійсно країна піклується про "своїх" та чи готова їх забирати", – зазначив Лубінець.

"Україна зі свого боку надала список громадян літнього віку, які незаконно утримуються російською стороною. Тож очікує, що рф буде зацікавлена в поверненні своїх громадян, адже Україна, зі свого боку, на всіх можливих майданчиках заявляє про те, що хоче повернути кожного цивільного, якого незаконно перемістила чи викрала рф", – підкреслив український омбудсмен.

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