Усередині росії та Ірану державні ЗМІ змальовують західні демократії як ворожі та аморальні, а себе зображують процвітаючими й стабільними охоронцями порядку і моралі в умовах західної агресії.

Найактивніші бойові дії у 21 столітті відбувається не в Газі чи Україні — це війна за контроль над інформацією. Противники США, такі як росія та Іран, використовують вільний потік інформації Заходу проти нього, вдаючись до політичних розбіжностей, підтримуючи екстремістів та поширюючи дезінформацію.

Про це зазначає Джозеф Епштейн, директор із законодавчих питань Фонду за правду на Близькому Сході.

У березні президент Байден запросив бюджет у розмірі 950 мільйонів доларів для урядового агентства, відповідального за міжнародне мовлення для зменшення впливу пропаганди — US Agency for Global Media (USAGM). Це на 7,4% більше, ніж у бюджеті на 2023 рік. Для порівняння, Китай витратив мільярди доларів на кіберпропаганду та глобальну дезінформацію; бюджет Росії на ці цілі становить майже 2 мільярди доларів, а Іран минулого року витратив 200 мільйонів доларів на державне мовлення.

Більше того, російська та іранська пропаганда особливо зосереджені на тому, щоб заплямувати імідж Америки у стратегічно важливих сферах. Бюджет USAGM, навпаки, охоплює шість окремих організацій на п'яти континентах. Це означає, що лише невеликий відсоток річного бюджету досягає таких важливих регіонів як Іран.

"Іран має стати життєво важливою мішенню м'якої сили США, зважаючи на його регіональні амбіції, антизахідний порядок денний, порушення прав людини та загрозу глобальній стабільності через його вісь опору маріонеток", — вважає Епштейн.

Усередині росії та Ірану державні ЗМІ змальовують західні демократії як ворожі та аморальні, а себе зображують процвітаючими й стабільними охоронцями порядку і моралі в умовах західної агресії. москва і Тегеран маскують свої імперські амбіції як захист від західної загрози.

Наприклад, російська пропаганда висунула два основні аргументи на користь війни в Україні. Перший — необхідність захистити російськомовне населення Донбасу, яке нібито зазнає утисків після революції на Майдані 2014 року. Другим і найбільш часто згадуваним аргументом було те, що вторгнення було необхідним, щоб запобігти розширенню НАТО, яке призвело б до ядерної війни з росією. Тобто Захід є агресором, а росія лише намагається запобігти регіональній війні.

Епштейн повідомляє, що США повинні збільшити кількість державного мовлення, орієнтованого на їхнє населення. Метою такого мовлення має бути розвінчання аргументів режимів росії та Ірану й висвітлення того, що вони намагаються приховати.

"Посилюючи діяльність таких мереж, як USAGM, м'яка сила США буде ще більш ефективною у боротьбі з Москвою і Тегераном", — додає Епштейн.