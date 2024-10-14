російська "тактика м'ясорубки" на фронті працює – The Times

росія платить за просування на Донбасі безпрецедентною кількістю жертв.

Термін "м'ясорубка" є широко поширеним позначенням військової стратегії росії в її кампанії із захоплення Донбасу, і ця стратегія, навіть незважаючи на величезну кількість людських жертв, працює.

Про це пише The Times.

Навіть з урахуванням російської стратегії "м'ясорубки" за останні місяці масштаби втрат серед росіян на Донбасі стали безпрецедентними. За даними американської розвідки, серпень і вересень стали найкровопролитнішими місяцями у війні: щодня гинуло і отримувало поранення понад 1200 росіян.

Однак, якою б самовбивчою не була ця стратегія, вона не позбавлена ефекту, зазначає The Times, адже, за даними розвідувальної організації Black Bird Group, за останні два місяці росія завоювала територію такими темпами, яких не було з 2022 року - було захоплено 318 квадратних миль.