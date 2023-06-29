російська влада боїться втратити вплив в Африці – Wall Street Journal

кремль боїться втратити свій вплив в Африці і низці країн Азії через бунт ПВК "Вагнер".

Про це пише Wall Street Journal.

Російська влада, яка раніше заперечувала зв’язок з ПВК, в день бунту "вагнерівців" відправила делегації МЗС РФ до Сирії, Центральноафриканська Республіка і Малі для переговорів з місцевою владою, пише видання.

"Дипломати мали запевнити партнерів в Африці та на Близькому Сході, що "операції", які раніше виконували бойовики Прігожина, триватимуть, але вже під іншим керівництвом", - йдеться в матеріалі Wall Street Journal.

Колишній спецпредставник США по регіону Сахель у Західній Африці Джон Пітер Фам вважає, що росія не хоче відмовлятися від свого впливу в Африці та на Сході, де завоювати його допомогли найманці Прігожина.

Наразі є нагода для США і країн-партнерів спробувати закріпити своє становище на тих африканських та азійських територіях, які раніше знаходилися під контролем росії, написало газета.