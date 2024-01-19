російська влада внесла гасло "Слава Україні" до списку заборонених

Рішення про заборону символіки та гасла “Слава Україні” російська влада пояснює тим, що ОУН внесли до переліку "нацистських".

Міністерство юстиції рф заборонило публічну демонстрацію символіки Організації українських націоналістів (ОУН) та гасла "Слава Україні".

Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАРС.

Крім того, Мін'юст росії вважає забороненою емблему ОУН "у вигляді стилізованого золотого тризуба, середній елемент якого виконаний у формі гострого меча", і так звану організаційну емблему - "чорний рівносторонній трикутник підставкою вгору".

Рішення про заборону символіки та гасла “Слава Україні” російська влада пояснює тим, що ОУН внесли до переліку "нацистських".

Крім ОУН, до списку додали Українську народно-революційну армію, Українську повстанську армію (УПА) та Українську народну самооборону.

Зазначається, що у росії за "пропаганду або публічне демонстрування" символіки цих організацій загрожує штраф до 2 тис. рублів (близько 855 гривень) або адміністративний арешт до 15 діб.

Якщо ж "правопорушення" вчинять посадовці, їм загрожує штраф до 4 тис. рублів (близько 1710 гривень), а юридичні особи мають сплатити до 50 тис. рублів (понад 21 тис. гривень).