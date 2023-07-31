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російська влада вже не може захистити своє населення від війни – розвідка Британії

31 липня 2023, 11:27
російська влада вже не може захистити своє населення від війни – розвідка Британії
Останні події в рф, зокрема атаки дронів на москву і пришвидшення призову до армії, свідчать, що в кремлі вже не здатні захистити власне населення від війни.

Про це розвідка Британії написала в Twitter

"Наразі для влади росії пріоритетним завданням є внесення змін до законодавства, які дозволять швидше призивати більше чоловіків до армії", - йдеться в дописі.

В розвідці нагадали, що в середині липня Держдума підвищила максимальний призовний вік з 27 до 30 років, а мінімальний залишила на рівні 18 років.

Хоча призовники наразі не діють в Україні, вони звільняють професійних і мобілізованих солдатів від інших обов'язків всередині росії, додали у відомстві.

Також 24 липня путін підписав указ, який поступово підвищує максимальний вік для тих, хто підлягає призову як резервісти: старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

Ще восени минулого року резервісти увійшли до числа "частково мобілізованих" і зараз вони можуть забезпечити більш швидке збільшення кількості людей для участі в бойових діях в Україні.

"Збільшення ймовірності залучення  в бойові дії, атаки безпілотників на Москву, надзвичайний рівень внутрішніх репресій і нещодавній заколот Вагнера підкреслюють неспроможність російської держави захистити населення від війни", – написали в розвідці.

РосіяРозвідка Британіївлада рф

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