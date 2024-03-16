російська ядерна потужність все ще зростає — Bloomberg

російська компанія "Росатом" працює з французькою Framatome SA над створенням ядерного палива.

Контроль росії над ланцюжком постачання ядерної енергії посилюється, і її останнє підприємство з постачання ядерного палива для європейських реакторів викликає обурення в країні, яка відвернулася від цієї технології. Тисячі німців обурюються планами підконтрольної кремлю корпорації "Росатом" у своїй країні.

Ядерний гігант співпрацює з французькою державною компанією Framatome SA для виробництва палива, необхідного для реакторів, які виробляють електроенергію для 100 мільйонів жителів Східної Європи. Болгарія, Чехія, Угорщина та Словаччина досі використовують російські технології.

Про це пише Bloomberg.

Передбачуване виробництво здійснюватиметься на заводі Framatome в німецькому місті Лінген, де понад 10 тисяч людей висловили свою незгоду. Минулого року французька компанія створила спільне підприємство з російською паливною компанією "ТВЕЛ", і ця нова структура домагається дозволу уряду Німеччини на передачу технологій у місто.

Східноєвропейські країни, які все ще покладаються на "ТВЕЛ", шукають альтернативних постачальників з моменту вторгнення. Але передчасний розрив зв'язків може поставити під загрозу роботу більш ніж десятка реакторів ВВЕР радянської конструкції, які виробляють безвуглецеву електроенергію.

"Цей гамбіт показує, що вплив Кремля на ядерних ринках не слабшає через два роки після початку повномасштабного конфлікту в Україні, а нові дані свідчать про рекордні обсяги торгівлі у 2023 році. Поки президент росії владімір путін і президент Франції Еммануель Макрон обмінюються військовими погрозами, інженери обох країн обговорюють майбутнє своїх атомної галузі", — повідомляє видання.

Завдяки партнерству з росією Framatome сподівається прискорити комерціалізацію палива для ВВЕР, оскільки воно буде ідентичним тому, яке "Росатом" постачає в Чехію, Болгарію та Словаччину. Це означає, що воно не потребуватиме жодних нових "технічних чи юридичних" дозволів від регуляторів безпеки, заявили в компанії.

"путін тихо радіє... Це зробить Європу ще більш залежною від росії в енергетичній політиці та посилить геополітичний вплив кремля", — каже співголова російської екологічної організації "Екозахист" Владімір Сливяк.

Керівники європейських держав зустрінуться 21 березня на саміті Міжнародного агентства з атомної енергії в Брюсселі, де обговорять шляхи зміцнення ланцюжків постачання ядерного палива. Раніше цього місяця генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав росію "постачальником ядерних технологій № 1 у світі".