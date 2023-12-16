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ПОЛІТИКА

російські залізниці звинуватили фінську компанію у незаконному "захопленні" поїздів

16 грудня 2023, 13:39
російські залізниці звинуватили фінську компанію у незаконному
Пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та росією швидкісними поїздами Allegro припинили 28 березня 2022.

російська залізниця (РЖД) звинуватила фінську компанія "VR" у привласненні потягів "Алегро" зі спільного підприємства, які курсували між двома країнами до березня 2022 року.

Про це пише Reuters.

У фінській компанії зазначають, що уряд росії знехтував своїми фінансовими зобовʼязаннями перед спільним підприємством "Karelian trains", тому "VR" викупила кредити фінсько-російської компанії, отримавши право використовувати потяги. 

російські залізничники не задоволені цією новиною, та звинувачують фінську сторону у неузгоджені передачі потягів. 

"Неодноразові пропозиції "РЖД" відновити експлуатацію поїздів Allegro в рамках існуючих угод не були прийняті фінською стороною", - заявили в російській залізниці.

Як зазначається, потяги "Алегро", швидкісні та з нахилом, також відомі як Sm6, складаються з семи вагонів. Очікується, що вони почнуть курсувати на далеких маршрутах всередині Фінляндії з 2025 року

Нагадаємо, пасажирське залізничне сполучення між Фінляндією та росією швидкісними поїздами Allegro припинили 28 березня 2022.

рф тероризмпотягиФінляндія

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