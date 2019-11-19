Російська "знижка" на газ окупиться лише через 28 років — Нафтогаз
Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в ефірі одного з українських телеканалів, передає "Громадське".
«Якщо порахувати, то ця «знижка», про яку каже Путін, навіть якщо просто економічно рахувати, окупиться за 28 років, якщо порівнювати лише (з відмовою від — ред.) 3 мільярдів доларів, які Газпром нам вже винен. Не кажучи вже про нові позови», — повідомив Вітренко.
За його словами, Україні немає сенсу чекати 28 років того, що вона може отримати вже зараз, стягнувши борги з Газпрому за кордоном.
Нагадаємо, що навіть у випадку, якщо Росія припинить транзит свого газу до Європи через газотранспортну систему України з 1 січня 2020 року, в Україні проблем з опаленням бути не повинно.
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