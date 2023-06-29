російське агентство RT продовжує працювати в Берліні попри санкції

Хоча в грудні минулого року Європейський союз запровадив санкції проти керівного холдингу.

Агенція відеоматеріалу Ruptly, яка є дочірньою компанією RT, продовжує роботу в Берліні.

Про це повідомляє Der Tagesspiegel.

Агентство Ruptly було занесено до реєстру фірм у Берліні 2012 року. Воно на 100% належить медіахолдингу "ТВ Новости", зареєстрованому в росії як "автономна некомерційна організація". Він є засновником російського державного пропагандистського телеканалу RT.

Холдинг "ТВ новости" перебуває у списку санкцій Євросоюзу з грудня 2022 року. ЄС вважає, що він фінансується з держбюджету рф та займається поширенням пропаганди. Також він спотворює картину того, що відбувається в Україні.

ЗМІ встановили, що Ruptly керує та сама особа, що й німецькомовним телеканалом RT DЕ, а саме: Динара Токтосумова. Ruptly постачало відеоматеріал не тільки іншим російським державним ЗМІ, а й іноземним медіакомпаніям, зокрема з Бразилії, США, ОАЕ, Іспанії та Німеччини.

Ruptly в основному висвітлює антиурядові виступи в європейських країнах, акції проти постачання зброї в Україну. Також Ruptly не вживає слово "війна" або "вторгнення", а також всіляко уникає висвітлення тем, коли президенту України Володимиру Зеленському вручають нагороди.

Після вторгнення рф в Україну багато співробітників Ruptly в Берліні звільнилися. Однак керівництво фірми найняло нових працівників.

"Центр забезпечення виконання санкцій", який створили в Німеччині на початку цього року, має стежити за дотриманням санкцій ЄС. Однак там не змогли надати коментар, також без відповіді залишили журналістів і в МЗС Німеччини.

Від самого початку вторгнення рф країни Заходу та Україна поступово вводили санкції проти російських пропагандистських телеканалів. Йдеться про акціонерне товариство "Перший канал", Федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія" та відкрите акціонерне товариство "Телекомпанія НТВ".