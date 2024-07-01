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російське GPS заглушило соті рейсів – The Telegraph

01 липня 2024, 11:11
російське GPS заглушило соті рейсів – The Telegraph
Фото: EPA
В період з січня по квітень кожен четвертий літак зазнав перешкод.

Мова йде не лише про британські ВПС, адже те саме стосується і літаків решти країн НАТО.

Про це пише британська газета The Telegraph.

росія систематично глушить сигнали GPS на рейсах військової авіації Великої Британії над Східною Європою. 

Від початку року зафіксовано кілька сотень таких випадків. 

Проаналізувавши дані тисяч польотів стало зрозумило, що понад чверть транспортних і спостережних польотів за перші чотири місяці 2024 року відбувалися в умовах перешкод в роботі GPS. 

"Настільки невибіркове глушіння може загрожувати безпеці як військових, так і цивільних польотів, і, за словами експертів, демонструє масштаби втручання росії в авіацію", – йдеться в матеріалі. 

Речник моніторингового проекту Flight Radar 24 Ян Петченік розповів, що глушіння GPS може створити значні труднощі для диспетчерів і пілотів у перевантаженому повітряному просторі поблизу зон конфлікту.

В березні такої атаки зазнав зокрема літак, яким з Польщі додому летів міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. 

Джерело в оборонному відомстві тоді повідомило виданню, що глушіння GPS було "безпосередньо пов’язане з Путіним і нападом на Україну та делікатною ситуацією навколо Калінінграда".

Проте проблеми з роботою GPS-навігації у військових літаків НАТО спостерігаються не лише поблизу Калінінграда. В східному Середземномор'ї глушіння зазнають близько 40% рейсів. 

Також частину цих перешкод створює Ізраїль, який захищається від обстрілів Хамас зі зброї, яка покладається саме на GPS-наведення. Але тут таки є і велика військова база росіян – у сусідній з Ізраїлем Сирії, і експерти кажуть, що деякі глушіння в регіоні походять саме звідти.

 
РосіяGPS

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