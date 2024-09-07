російське командування схвалює розстріл українських військовополонених –ISW

Генеральна прокуратура України розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

російські військові все частіше страчують полонених українських солдатів по всій лінії фронту через те, що російське командування, ймовірно, схвалює ці воєнні злочини.

Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали, що 6 вересня CNN поширило відео страти російськими військовими українських солдатів, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня і в Запорізькій області у травні. За даними джерел CNN в українській військовій розвідці, з листопада 2023 року зафіксовано 15 випадків страти загарбниками українських військовополонених.

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив CNN , що Генеральна прокуратура розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Костін заявив, що ці злочини скоїли різні російські підрозділи, які діють на різних ділянках фронту, що змушує Україну стверджувати, що така політика росії може бути прирівняна до злочинів проти людяності.