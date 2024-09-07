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російське командування схвалює розстріл українських військовополонених –ISW

07 вересня 2024, 12:51
російське командування схвалює розстріл українських військовополонених –ISW
Фото: twitter.com/mikekomar
Генеральна прокуратура України розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
російські військові все частіше страчують полонених українських солдатів по всій лінії фронту через те, що російське командування, ймовірно, схвалює ці воєнні злочини.
 
Про це йдеться у звіті Американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
В ISW нагадали, що 6 вересня CNN поширило відео страти російськими військовими українських солдатів, які здалися в полон поблизу Покровська Донецької області наприкінці серпня і в Запорізькій області у травні. За даними джерел CNN в українській військовій розвідці, з листопада 2023 року зафіксовано 15 випадків страти загарбниками українських військовополонених.
 
Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив CNN , що Генеральна прокуратура розслідувала щонайменше 28 таких страт з початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року. Костін заявив, що ці злочини скоїли різні російські підрозділи, які діють на різних ділянках фронту, що змушує Україну стверджувати, що така політика росії може бути прирівняна до злочинів проти людяності.
 
Джерело в ООН повідомило CNN, що "шаблон" цих російських страт "свідчить про самовдоволення, якщо не про наказ не давати пощади", і що разом вони можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності.
 
"ISW неодноразово повідомляв про попередні відеоматеріали та звіти про страти російськими військовослужбовцями українських військовополонених, а також спостерігала ширшу тенденцію численних зловживань з боку росії щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, були дозволені, а то й прямо схвалені окремими російськими командирами та підтримуються російськими польовими командирами", — зазначають аналітики.

 

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