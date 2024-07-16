Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою

16 липня 2024, 09:35
російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою
Фото: twitter.com/mikekomar
Водночас, не забороняють своїм військовим мародерити помешкання місцевих.

російські окупаційні війська заборонили своїм солдатам користуватися награбованою технікою, зокрема телефонами через побоювання стеження.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі дії вказують на широке розповсюдження мародерства на окупованих українських територіях.
 
"Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони. Одна з причин – це страх бути відстеженими", – йдеться в повідомленні.
 
У Центрі також зауважили, що ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.
мародерствовійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Політика
Брехня, велика брехня і статистика. Як путін веде росію до демографічної катастрофи – The Telegraph
Переклад iPress – 16 липня 2024, 13:10
росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється