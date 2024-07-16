російське командування заборонило окупантам користуватись краденою технікою

Водночас, не забороняють своїм військовим мародерити помешкання місцевих.

російські окупаційні війська заборонили своїм солдатам користуватися награбованою технікою, зокрема телефонами через побоювання стеження.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі дії вказують на широке розповсюдження мародерства на окупованих українських територіях.

"Через масовість цього явища військове керівництво заборонило використовувати крадені телефони. Одна з причин – це страх бути відстеженими", – йдеться в повідомленні.

У Центрі також зауважили, що ворог не забороняє своїм військовим мародерити помешкання місцевих, а забороняє саме користуватись цією технікою. Відтак переважна більшість краденої техніки росіянами продається потім на місцевих радіоринках.