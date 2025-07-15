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російське Міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості

15 липня 2025, 18:11
російське Міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості
"Криза у вугільній галузі – одній із ключових для економіки рф – свідчить про глибокі системні проблеми"

російське міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості. Лише за останні місяці кількість зупинених або закритих вугільних підприємств зросла до 51 – у квітні їх було 27.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Наприклад, на початку червня виробництво призупинила шахта "Спиридонівська" в Кузбасі, яка забезпечувала роботою приблизно 900 осіб. Загалом тисячі працівників у цій сфері в рф залишилися без роботи.
 
"Криза у вугільній галузі – одній із ключових для економіки рф – свідчить про глибокі системні проблеми. Основна причина падіння – втрата зовнішніх ринків, насамперед європейських, через міжнародні санкції та логістичні обмеження. В умовах надлишку пропозиції на світовому ринку російське вугілля стало збитковим", – йдеться у повідомленні.
 
ЦПД стверджує, що попри гучні обіцянки путіна про "стабілізацію ситуації у найкоротші терміни", озвучені ще в грудні 2023 року, жодних позитивних змін не відбулося: "Поки кремль веде загарбницьку війну проти України, деградація базових секторів економіки рф є неминучою і буде лише поглиблюватися".
вугільна промисловістьвійна в Україніросія окупанти

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