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російське Міноборони досі не відновило свій сайт після української кібератаки – ГУР

05 березня 2024, 18:51
російське Міноборони досі не відновило свій сайт після української кібератаки – ГУР
Фото: Ukrinform
Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони рф.
Сайт Міноборони росії досі "лежить" після української кібератаки.
 
Про це повідомило Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України.
 
"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить". Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони рф, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури", - повідомила розвідка.
 
Про те, що хакери ГУР влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони рф стало відомо 4 березня. Розвідники зуміли отримали доступ до секретних даних та документів.
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