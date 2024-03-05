російське Міноборони досі не відновило свій сайт після української кібератаки – ГУР

Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони рф.

Сайт Міноборони росії досі "лежить" після української кібератаки.

Про це повідомило Головне управління розвідки при Міністерстві оборони України.

"Станом на 5 березня 2024 року офіційний сайт силового відомства ворога досі "лежить". Заблокованими також залишаються IP-телефонія, домени Міноборони рф, а також ― сервери, які забезпечували електронний документообіг ворожої структури", - повідомила розвідка.

Про те, що хакери ГУР влаштували масштабну DDoS-атаку на сервери Міноборони рф стало відомо 4 березня. Розвідники зуміли отримали доступ до секретних даних та документів.