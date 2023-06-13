російське міноборони видало браковані снаряди для артилеристів на Брянщині

Снаряди 2023 року заборонили використовувати.

Міноборони росії заборонило використовувати артилеристам на Брянщині боєприпаси 2023 року через виявлений брак партій. Є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

російським артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску.

"За інформацією від підпілля, відмічається надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи Брянськ, партії неякісних боєприпасів. В зв’язку з чим отримано вказівку про заборону використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у каналі ствола", - йдеться у повідомленні.

Органи ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство.