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російське міноборони видало браковані снаряди для артилеристів на Брянщині

13 червня 2023, 15:27
російське міноборони видало браковані снаряди для артилеристів на Брянщині
Фото:Facebook
Снаряди 2023 року заборонили використовувати.

Міноборони росії заборонило використовувати артилеристам на Брянщині боєприпаси 2023 року через виявлений брак партій. Є підозра в масштабній корупційній схемі топчиновників міністерства оборони рф.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

російським артилеристам заборонили використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску.

"За інформацією від підпілля, відмічається надходження до артилерійських підрозділів оперативної групи Брянськ, партії неякісних боєприпасів. В зв’язку з чим отримано вказівку про заборону використання 122-мм та 152-мм боєприпасів 2023 року випуску, оскільки відмічаються їх постійні вибухи у каналі ствола", - йдеться у повідомленні.

Органи ФСБ та військової контррозвідки ведуть слідство.

міністерство оборонивійна в Україніснарядиросія окупанти

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