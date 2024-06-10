російське судно здійснило таємне перевантаження нафти біля Сінгапуру

Журналісти зазначають, що нафту відправили, найімовірніше, до Китаю.

Перший російський нафтовий танкер, який намагався доставити сиру нафту, перебуваючи під санкціями США, здійснив таємне перевантаження на інше судно.



Про це пише Bloomberg.

У жовтні судно SCF Primorye потрапило під санкції США, після чого близько пів року більше не завантажувало нафту.



Але, за даними журналістів, наприкінці квітня танкер відправився в російський чорноморський порт Новоросійськ і забрав вантаж сирої нафти марки Urals перед тим, як вирушити у води біля Сінгапуру.

Невдовзі після прибуття до точки на схід від Сінгапуру, 900-футовий танкер зник із системи автоматичної ідентифікації (AIS), яка використовується комерційними суднами для транслювання свого місцеперебування та пунктів призначення з міркувань безпеки. Екіпаж судна може вимкнути AIS, зазначають журналісти.

Проте супутникові знімки показали, що після зникнення 3 червня судно передало свій вантаж іншому судну – Ocean Hermana.

"Таке таємне передавання теоретично може дозволити покупцю нафти уникнути асоціації з судном, що потрапило під санкції. Виявлення судна-одержувача ускладнює приховування походження вантажу", – йдеться у повідомленні.

Танкер, на борту якого містилося близько 1 мільйона барелів нафти, належить російській державній нафтоналивній компанії Совкомфлот.

Два судна були ідентифіковані Bloomberg за їхніми розмірами, конфігурацією палуби та забарвленням. Їхні назви також підтверджені компанією TankerTrackers.com Inc., яка спеціалізується на інтерпретації супутникових знімків для виявлення танкерів, що порушують санкції.

До того ж інше підсанкційне судно "Братськ" вже йде маршрутом SCF Primorye. Зараз танкер перебуває в Індійському океані з вантажем сирої нафти марки Urals, який він завантажив у Новоросійську 23 травня і має прибути до вод біля Сінгапуру 17 червня.