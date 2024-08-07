Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW

07 серпня 2024, 09:35
російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW
Фото: з вільного доступу
росія захопила на третину менше українських територій, ніж заявляє.
росія значно перебільшує свої успіхи на фронті в Україні.
 
Про це йдеться у звіті військових аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
 
Так, секретар Ради безпеки росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу 6 серпня заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території від 14 червня 2024 року, коли путін виклав свої умови для "мирних" переговорів.
 
Однак, як зазначають аналітики ISW, ці твердження значно перебільшені.
 
"ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 290 квадратних кілометрів з 14 червня. російські війська посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки з 14 липня, хоча російські війська домоглися тактичних успіхів на цих напрямках з 14 липня", - зазначають аналітики.
 
У ISW підкреслюють, що російське військове командування вже неодноразово перебільшувало територіальні успіхи росії в Україні.

 

війна в Українінаступ рфросія окупанти

Останні матеріали

Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Політика
Державні діячі проти клоунів. Тім Волз – саме та людина, яка потрібна Камалі Гарріс – The Daily Beast
Переклад iPress – 07 серпня 2024, 12:22
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Cуспільство
Соколи приземлилися. Незабаром орки дізнаються, що таке полювання – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 23:10
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Cуспільство
Падіння Урожайного. росіяни намагаються закріпити свої попередні успіхи новими силами – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 14:16
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою
Політика
Дипломатія заручників. Єдиною справжньою "російською опозицією" є ЗСУ, а не привілейовані імбецили – західні експерти
Переклад iPress – 06 серпня 2024, 11:53
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Політика
F-16 в Україні. Що розповідають фото, які оприлюднили ПСУ – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 19:24
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна завдає глибокого удару. Шанси програшу Трампа зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 15:06
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Політика
Безпека в небезпеці. Програмне забезпечення для британських атомних підводних човнів створили білоруси та росіяни – The Telegraph
Переклад iPress – 05 серпня 2024, 11:45
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Політика
Повітряна війна загострюється. А росіяни просуваються тільки на одному напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 04 серпня 2024, 22:06
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється