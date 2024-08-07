російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW

росія захопила на третину менше українських територій, ніж заявляє.

росія значно перебільшує свої успіхи на фронті в Україні.

Про це йдеться у звіті військових аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, секретар Ради безпеки росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу 6 серпня заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території від 14 червня 2024 року, коли путін виклав свої умови для "мирних" переговорів.

Однак, як зазначають аналітики ISW, ці твердження значно перебільшені.