російське військове командування перебільшує успіхи своєї армії у війні проти України – ISW
07 серпня 2024, 09:35
Фото: з вільного доступу
росія захопила на третину менше українських територій, ніж заявляє.
росія значно перебільшує свої успіхи на фронті в Україні.
Про це йдеться у звіті військових аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Так, секретар Ради безпеки росії і колишній міністр оборони Сергій Шойгу 6 серпня заявив, що російські війська захопили 420 квадратних кілометрів української території від 14 червня 2024 року, коли путін виклав свої умови для "мирних" переговорів.
Однак, як зазначають аналітики ISW, ці твердження значно перебільшені.
"ISW виявила докази, які підтверджують, що російські війська захопили близько 290 квадратних кілометрів з 14 червня. російські війська посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року. ISW не спостерігала великих або оперативно значущих російських успіхів на напрямку Торецька або Авдіївки з 14 липня, хоча російські війська домоглися тактичних успіхів на цих напрямках з 14 липня", - зазначають аналітики.
У ISW підкреслюють, що російське військове командування вже неодноразово перебільшувало територіальні успіхи росії в Україні.