російське виробництво зброї турбує європейських експертів війни – The Guardian

росія має перевагу в артилерійському вогні щонайменше три до одного, а часто й більше.

У той час як Україна намагається знайти боєприпаси, зброю і спорядження для своєї оборони, росія протягом останніх двох років керує масштабним зростанням промислового виробництва, яке перевершило очікування багатьох західних фахівців з планування оборони. Загальні витрати на оборону зросли до 7,5 % ВВП росії, ланцюжки постачань були перебудовані таким чином, щоб забезпечити безпеку багатьох ключових товарів і обійти санкції.

Про це пише видання The Guardian.

Заводи з виробництва боєприпасів, транспортних засобів та обладнання працюють цілодобово, часто в обов'язкові 12-годинні зміни з подвійними понаднормовими, щоб підтримати російську військову машину в майбутньому. В результаті змін, оборона посіла центральне місце в російській економіці.

Цього місяця путін заявив, що у військово-промисловому комплексі було створено 520 000 нових робочих місць, на яких тепер працюють близько 3,5 мільйона росіян, або 2,5 % населення країни. Машиністи й зварювальники на російських заводах, що виробляють військове обладнання, зараз заробляють більше, ніж багато "білих комірців" — менеджерів і юристів, згідно з аналізом даних з праці в росії.

Величезні російські інвестиції у збройні сили, які, за прогнозами, цього року стануть найбільшими стосовно ВВП з часів Радянського Союзу, турбують європейських військових експертів. Вони вважають, що НАТО недооцінює здатність Росії вести довгострокове протистояння.

Одним з ключових показників для ведення артилерійської війни є внутрішнє виробництво снарядів, яке, за оцінками експертів, становить від 2,5 до 5 мільйонів одиниць на рік. Заступник директора департаменту політичного планування Міністерства оборони Естонії назвав ці тенденції тривожними. Він підкреслює, що в найближчі рік-два виробництво може перевищити 4 мільйони одиниць. Імпорт понад мільйона снарядів з Північної Кореї та стратегічні запаси снарядів, що обчислюються мільйонами, дають росії додатковий запас міцності.

"Хоча ця кількість, можливо, не дасть росії необхідного потенціалу для значних територіальних захоплень у 2024 або 2025 році, вона, тим не менш, ставить Україну в невигідне становище на фронті, де росія має перевагу в артилерійському вогні щонайменше три до одного, а часто й більше. Це набагато більше, ніж ми очікували", — розповів заступник директора департаменту політичного планування Міністерства оборони Естонії.

У росії виникнуть труднощі з поставками компонентів для більш складних видів озброєнь, таких як ракети, особливо якщо санкції будуть застосовуватися більш суворо. Але поки їй вдається продовжувати постачання балістичних ракет "Іскандер" і крилатих ракет Х-101. росія збільшить витрати на оборону майже до 11 трильйонів рублів наступного року, що на 70% більше, ніж витрати на соціальну сферу, вперше з часів Радянського Союзу.