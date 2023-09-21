російські агресори завдали черговий масований ракетний удар по Україні

Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Херсон та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

Вранці 21 вересня росіяни знову влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси, Херсон та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

Київ

В столиці через російську атаку є руйнування внаслідок падіння уламків ракет. Вони впали в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах.

В Святошинському районі зникло світло і вода. Пізніше повідомили про відновлення електросполучення.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, однак загоряння не сталося.

У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та дві автівки. Поранень зазнали семеро людей, трьох із них госпіталізували. Серед них 18-річна дівчина і 9-річна дівчинка.

В Голосіївському районі постраждалих і руйнувань немає.

У Київській області впали уламки збитих російських ракет. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено лікарню та будинки, є постраждалий.

За даними прокуратура, через російську атаку 21 вересня пошкоджено приватні будинки мирних мешканців, господарчі споруди, авто і будівлю лікарні. Також уламки ракет впали на територію підприємства, там спалахнула пожежа.

Внаслідок російського терору постраждав чоловік, він отримав осколкові поранення ніг.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Черкаси

Уламки одного зі збитих об'єктів під час чергової ракетної атаки рф упали на об'єкт соціальної інфраструктури в Черкасах.

Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець на своєму Telegram-каналі.

У готелі у Черкасах, де впали уламки збитих ракет, могло перебувати до 23 осіб. Під завалами ще можуть бути люди.

"За попередньою інформацією, у будівлі могло перебувати до 23 осіб. Проте зараз адміністратор, яка теж знаходилася у будівлі, доставлена у лікарню. Ми з'ясовуємо, але декілька осіб ще можуть бути під завалами", - сказав голова Черкаської ОВА Ігоря Табурця в ефірі телемарафону. .

За його словами, більшість постраждалих отримали легкі травми. Один постраждалий у важкому стані. Він отримав серйозні травми хребта та голови.

"Маємо падіння уламків в центральній частині міста. Зокрема, постраждав об'єкт соціальної інфраструктури. В даний час п'ятеро постраждалих. Під завалами не менше однієї людини. Триває рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Журналісти повідомили, що в місті постраждав готельний комплекс у центрі Черкас.

Харків

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив про пошкодження цивільної інфраструктури.

"Окупанти завдали шість ударів по місту Харків, зокрема в Слобідському районі. Є пошкодження цивільної інфраструктури, інформація про постраждалих перевіряється. Екстрені служби працюють на місцях попадання", - вказано у повідомленні.

Рівне

У Рівному близько 6:20 пролунали вибухи, після чого в окремих районах відключили електрику. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль підтвердив "приліт".

"Рівне. Є Прильоти ворожих ракет. Працюють відповідні служби",- мовиться в повідомленні.

Удар по Львівській області

Як повідомили в ОВА, під час атаки вибухи пролунали у Дрогобицькому районі. На місці працюють профільні служби.

Пізніше глава ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два "прильоти" - по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Там спалахнула пожежа.

Херсон

Через обстріли загинули три людини, ще пʼятеро поранені, уточнили в обласній прокуратурі.

Серед поранених — 61-річна херсонка, яку госпіталізували у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка з травмами середньої важкості. 81-річній жінці надали допомогу на місці.

За словами голови ОВА, росіяни били по житлових кварталах. Як наслідок, пошкоджені приватні й багатоквартирний будинки, горіли автомобілі.