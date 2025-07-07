Відомо, що загалом скасовано приблизно 287 рейсів.

У росії 5-6 липня стався масштабний збій у трьох найбільших аеропортах. Унаслідок цього авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За інформацією "Коммерсанта", 5-6 липня в аеропортах Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) було скасовано понад 250 рейсів, затримано - понад 270.

У результаті такого хаосу тільки в першу добу авіакомпанії втратили близько 4-6 млрд рублів (50-76 млн доларів).