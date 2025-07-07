російські авіакомпанії втратили понад $250 млн через хаос в аеропортах
07 липня 2025, 18:31
Новий термінал петербурзького Пулково
Відомо, що загалом скасовано приблизно 287 рейсів.
У росії 5-6 липня стався масштабний збій у трьох найбільших аеропортах. Унаслідок цього авіакомпанії могли втратити понад 250 млн доларів.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
За інформацією "Коммерсанта", 5-6 липня в аеропортах Шереметьєво, Пулково і Стригіно (Нижній Новгород) було скасовано понад 250 рейсів, затримано - понад 270.
У результаті такого хаосу тільки в першу добу авіакомпанії втратили близько 4-6 млрд рублів (50-76 млн доларів).
При цьому всього за вихідні авіакомпанії могли втратити близько 20 млрд рублів (понад 250 млн доларів).
Нагадаємо, 5-6 липня в російських аеропортах скасували сотні авіарейсів. Було відомо, що загалом скасовано приблизно 287 рейсів. На цьому тлі мер москви Сергій Собянін скаржився, що в напрямку російської столиці летіли дрони і їх "збивала" протиповітряна оборона.