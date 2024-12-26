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ПОЛІТИКА

російські багатії обходять санкції та продовжують купувати предмети розкоші – FT

26 грудня 2024, 12:53
російські багатії обходять санкції та продовжують купувати предмети розкоші – FT
Фото: luxurylaunches.com
Окрім цього, послуги "особистих покупців" популярні серед росіян.

російські багатії знайшли способи обходити західні санкції для придбання предметів розкоші. Попри санкції вони продовжують купувати люксові бренди, завдяки посередникам, перекупникам та контрабандистам.

Про це повідомляє Financial Times.

Журналісти зазначили, що митні записи свідчать про перенаправлення торгівлі через посередників у країнах, де санкції не діють. Наприклад, вони виявили у документації партії сумок Bottega Veneta, які були ввезені з Дубая через Китай.

Окрім цього, послуги "особистих покупців" популярні серед росіян. 

Повідомляється, що байєри в Європі відправляють до рф десятки посилок щотижня, заробляючи на цьому тисячі євро.

Журналісти зауважили, що водночас італійські продавці "закривають очі" на кінцевий пункт призначення продукції.

Також зазначається, що західні бренди почали випускати спеціальні лінії товарів із цінами, що відповідають лімітам санкцій.

Процвітає і контрабанда люксових товарів.

Повідомляється, що латвійські митники з початку 2024 року конфіскували 60 партій предметів розкоші, які намагалися ввезти до росії з фальшивими деклараціями.

У матеріалі також йдеться про те, що збереження доступу до предметів розкоші зміцнює режим рф, дозволяючи поширювати наратив, що санкції нібито "неефективні". Проте ціни на тіньовому ринку вдарили по середньому класу, який тепер не може дозволити собі західні товари.

Юлія Павицька з Київського інституту економіки зазначила, що обхід санкцій знижує загальний ефект економічного тиску на росію. Водночас посередники та бренди, які беруть участь у цих схемах, можуть бути притягнуті до відповідальності за порушення експортного контролю.

Окрім одягу, косметики та інших товарів люксових брендів, у рф незаконно завозяться автомобілі популярних західних брендів.

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