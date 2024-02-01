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ПОЛІТИКА

російські банки отримують рекордні прибутки попри західні санкції – FT

01 лютого 2024, 16:09
російські банки отримують рекордні прибутки попри західні санкції – FT
Фото: utmagazine.ru
росія заробила 37 млрд доларів у 2023 році завдяки іпотечним кредитам.

Незважаючи на жорсткі міжнародні санкції, спрямовані на ізоляцію російської фінансової системи як покарання за повномасштабне вторгнення в Україну, у 2023 році російські банки заробили 3,3 трлн рублів (37 млрд доларів), що приблизно в 16 разів більше, ніж у попередньому році. російські банки повідомили про рекордні прибутки в минулому році, які були зумовлені підвищеним попитом на іпотечні кредити, субсидовані державою, а також бумом фінансування для придбання активів, які продають західні компанії, що залишають країну.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Олександра Данилова, директора департаменту банківського регулювання ЦБ рф, цей показник став "певною мірою несподіванкою". У березні прогнозували, що прибуток буде скромнішим і лише "перевищить 1 трлн рублів ($11 млрд)".

Рекордні прибутки є ще однією ознакою відносної стійкості російської економіки, незважаючи на зусилля США та Європи завдати їй шкоди за допомогою торговельних обмежень та інших каральних заходів. Громадяни росії поспішали брати іпотечні кредити або через побоювання, що програма не буде продовжена після літа, або для того, щоб швидко інвестувати знецінені рублі в нерухомість.

"Банківський сектор виглядає стабільним, і я не бачу жодних тривожних сигналів на даний момент", — зазначила Олександра Прокопенко, науковий співробітник Carnegie Russia Eurasia, яка раніше працювала в Центральному банку росії.

У вівторок МВФ заявив, що тепер прогнозує зростання російської економіки на 2,6% цього року, що вдвічі швидше, ніж очікувалося в жовтні.

банкисанкціі проти росії

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